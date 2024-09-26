アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4（MXP93J/A）が1位！ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/9/26
実売データ
2024/09/26 07:30
「BCNランキング」2024年9月16日から22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
7位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
7位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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