新iPhone発売！　気になる順位は？　今売れてるスマートフォンTOP10　2024/9/26

「BCNランキング」2024年9月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 14（アップル）
3位 iPhone 16 Pro
4位 iPhone 16
5位 Pixel 8a（Google）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
8位 AQUOS wish4（シャープ）
9位 Pixel 8（Google）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 14（アップル）
3位 iPhone 16 Pro
4位 iPhone 16
5位 Pixel 8a（Google）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
8位 AQUOS wish4（シャープ）
9位 Pixel 8（Google）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。