【エリア別】大阪圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 シャープがトップ3独占 2024/9/25
「BCNランキング」2024年9月9日から15日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・兵庫県・京都府）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
2位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
5位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
7位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
8位 Reno11 A（OPPO）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 arrows We2 F-52E（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
2位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
5位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
7位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
8位 Reno11 A（OPPO）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 arrows We2 F-52E（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。