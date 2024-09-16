TVS REGZAがワンツーフィニッシュ　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/9/16

「BCNランキング」2024年9月2日から8日の日次集計データによると、スマートテレビ（インターネット対応の薄型テレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
2位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
5位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
6位 REGZA
24V35N（TVS REGZA）
7位 40S5400
40S5400（TCL Corporation）
8位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
9位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
10位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
2位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
5位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
6位 REGZA
24V35N（TVS REGZA）
7位 40S5400
40S5400（TCL Corporation）
8位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
9位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
10位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。