TVS REGZAがワンツーフィニッシュ　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/9/16

実売データ

2024/09/16 07:30

　「BCNランキング」2024年9月2日から8日の日次集計データによると、スマートテレビ（インターネット対応の薄型テレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

2位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

4位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

5位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

6位　REGZA
24V35N（TVS REGZA）

7位　40S5400
40S5400（TCL Corporation）

8位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

9位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

10位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）
 
40V35N


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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