ブラック系カラーが人気 今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10 2024/9/11
実売データ
2024/09/11 12:30
「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
2位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
3位 Redmi Pad SE 8.7 Cover Black
（Xiaomi）
4位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
5位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
6位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
7位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
8位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー TR-IPD2210-FS-MGGY（トリニティ）
9位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グリーン
TBWA19RWVSAGN（エレコム）
9位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）
10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
2位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
3位 Redmi Pad SE 8.7 Cover Black
（Xiaomi）
4位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
5位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
6位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
7位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
8位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー TR-IPD2210-FS-MGGY（トリニティ）
9位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グリーン
TBWA19RWVSAGN（エレコム）
9位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）
10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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