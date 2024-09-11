ブラック系カラーが人気　今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10　2024/9/11

実売データ

2024/09/11 12:30

　「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）

2位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）

3位　Redmi Pad SE 8.7 Cover Black
（Xiaomi）

4位　OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）

5位　iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）

6位　iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）

7位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）

8位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー　TR-IPD2210-FS-MGGY（トリニティ）

9位　iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グリーン
TBWA19RWVSAGN（エレコム）

9位　iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）

10位　iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
 
TR-IPD2110-FS-SMBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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