「Galaxy S24 SC-51E」がトップ10入り　今売れてる170g以下のスマートフォンTOP10　2024/9/8

実売データ

2024/09/08 12:00

　「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

2位　Xperia 10 VI SOG14（ソニー）

3位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）

4位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

5位　AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）

6位　iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）

7位　AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）

8位　iPhone SE 64GB(NTT docomo)(3rd)（アップル）

9位　Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）

10位　らくらくスマートフォン F-52B（FCNT）
 
AQUOS wish3 SH-53D

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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