「AQUOS wish4 SH-52E」が4週連続トップ　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/9/6

実売データ

2024/09/06 17:30

　「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

3位　Pixel 8a(au)（Google）

4位　arrows We2 FCG02（FCNT）

5位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

6位　Pixel 8a(NTT docomo）（Google）

7位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

8位　arrows We2 F-52E（FCNT）

9位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

10位　A79 5G(Y!mobile)　（OPPO）
 
AQUOS wish4 SH-52E

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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