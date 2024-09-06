「AQUOS wish4 SH-52E」が4週連続トップ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/9/6
「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
6位 Pixel 8a(NTT docomo）（Google）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 arrows We2 F-52E（FCNT）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 A79 5G(Y!mobile) （OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
6位 Pixel 8a(NTT docomo）（Google）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 arrows We2 F-52E（FCNT）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 A79 5G(Y!mobile) （OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。