シャープ55型が1位　今売れてる有機ELテレビTOP5　2024/9/5

実売データ

2024/09/05 17:30

　「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）

2位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

3位　VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）

4位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

5位　REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
 
4T-C55FQ1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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