TVS REGZA「40V35N」が1位を制す　2024年8月に売れたスマートテレビTOP10　2024/9/4

実売データ

2024/09/04 12:10

　「BCNランキング」2024年8月の月次集計データによると、スマートテレビ（インターネット対応薄型テレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

2位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

3位　32S5400（TCL Corporation）

4位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

5位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

6位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

8位　REGZA    
24V35N（TVS REGZA）

9位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

10位　40S5400（TCL Corporation）
 
40V35N

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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