上位が大きく変動　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/9/3

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone SE 第3世代 ソフトケース 極み クリアPM-A22SUCTCR（エレコム）2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）3位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）4位 arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール7984ARWE2TPCL（テレホンリース）5位 arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー 手帳型 薄型 耐衝撃吸収 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ +COLOR サイドマグネット NVXBR7977ARWE2BSMNVB（テレホンリース）6位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア41-960554（Hamee）7位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）8位 スマートフォン用防水ケース/IPX8 ブラックP-WPSN04BK（エレコム）9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）10位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック41-945049（Hamee）10位 iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケースTR-IP22M2-TT-CL（トリニティ）