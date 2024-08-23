「AQUOS wish4 SH-52E」が2週連続1位！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/8/23
「BCNランキング」2024年7月12日から18日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo（Google）
6位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
7位 A79 5G(Y!mobile) （OPPO）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo（Google）
6位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
7位 A79 5G(Y!mobile) （OPPO）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。