REGZAがワンツーフィニッシュ　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/8/21

実売データ

2024/08/21 17:30

　「BCNランキング」2024年8月5日から11日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

2位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

4位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

5位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

6位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）

7位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）

8位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

9位 43v型 4K 液晶テレビ
43A6K（Hisense）

10位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
 
50M550M

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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