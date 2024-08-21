REGZAがワンツーフィニッシュ　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/8/21

「BCNランキング」2024年8月5日から11日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
5位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
6位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
7位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
8位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
9位 43v型 4K 液晶テレビ
43A6K（Hisense）
10位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
5位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
6位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
7位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
8位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
9位 43v型 4K 液晶テレビ
43A6K（Hisense）
10位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。