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Panasonic「DMR-4T203」が6週連続1位　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーTOP10　2024/8/12

実売データ

2024/08/12 07:30

　「BCNランキング」2024年7月29日から8月4日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

2位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）

3位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）

4位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）

5位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）

6位　4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ200（TVS REGZA）

7位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）

8位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）

10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C10DW3（シャープ）
 
DMR-4T203

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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