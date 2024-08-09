「Reno11 A」が8位にランクイン　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/8/9

実売データ

2024/08/09 12:30

　「BCNランキング」2024年7月29日から8月4日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

2位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

3位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

4位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

5位　Pixel 8a(au)（Google）

6位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

7位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

8位　Reno11 A（OPPO）

9位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

10位　Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）
 
Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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