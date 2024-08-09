モデルチェンジ前の買い時!?　2024年7月に売れたスマートフォンTOP10　2024/8/9

「BCNランキング」2024年7月の月次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 Reno11 A（OPPO）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 AQUOS wish4（シャープ）
9位 Xperia 10 VI（ソニー）
10位 Pixel 8（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 Reno11 A（OPPO）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 AQUOS wish4（シャープ）
9位 Xperia 10 VI（ソニー）
10位 Pixel 8（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。