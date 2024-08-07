各社の純正ケースもランクイン 今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10 2024/8/7
実売データ
2024/08/07 07:30
「BCNランキング」2024年7月22日から28日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPad 10.2インチ 前面保護フィルター付耐衝撃ケース
PDA-IPAD1620BK（サンワサプライ）
2位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
3位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
4位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
5位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
6位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）
7位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
8位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グリーン
TBWA19RWVSAGN（エレコム）
9位 Redmi Pad SE Cover ホワイト
BHR7652GL（Xiaomi）
10位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPad 10.2インチ 前面保護フィルター付耐衝撃ケース
PDA-IPAD1620BK（サンワサプライ）
2位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
3位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
4位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
5位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
6位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）
7位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
8位 iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グリーン
TBWA19RWVSAGN（エレコム）
9位 Redmi Pad SE Cover ホワイト
BHR7652GL（Xiaomi）
10位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
- 「Okami Pad 10.2inch」=https://okami-japan-2.myshopify.com/products/bcn読者限定版-okamipad-10-2インチ用?utm_source=copyToPasteBoard&utm_medium=product-links&utm_content=web
- 「Okami Pad 11/12inch」=https://okami-japan-2.myshopify.com/products/bcn読者限定版-okamipad-12-9インチ用-11インチ用?utm_source=copyToPasteBoard&utm_medium=product-links&utm_content=web
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735