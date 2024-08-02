3キャリアの「Pixel 8a」がランクイン　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/8/2

実売データ

2024/08/02 07:30

　「BCNランキング」2024年7月22日から28日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

2位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

3位　Pixel 8a(au)（Google）

4位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

5位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

6位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

7位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

8位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

9位　Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）

10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
 
AQUOS wish3 SH-53D

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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