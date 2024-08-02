3キャリアの「Pixel 8a」がランクイン 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/8/2
「BCNランキング」2024年7月22日から28日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
9位 Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）
10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
9位 Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）
10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。