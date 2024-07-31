Apple・Xiaomi純正もランクイン　今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10　2024/7/31

実売データ

2024/07/31 07:30

　「BCNランキング」2024年7月15日から21日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）

2位　iPad(第9 /8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）

3位　iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グリーン
TBWA19RWVSAGN（エレコム）

4位　iPad 2020年、2019年モデル フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 グレー
TBWA19RWVSAGY（エレコム）

5位　iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）

6位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）

7位　Redmi Pad SE Cover ホワイト
BHR7652GL（Xiaomi）

8位　iPad Air(第4世代) 超薄型ケース/ソフトレザー/スリープ対応/Pencil収納 ブラック
TBWA20MWVPFBK（エレコム）

9位 　Pad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ブラック
TB-A22RSABK（エレコム）

10位　iPad Air 11インチ(M2/2024)/ iPad Air(第5 / 4世代)用 [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース(ライトブラック)
TRV-IPD24AS-FS-SMBK（トリニティ）
 
TR-IPD2210-FS-SMBK

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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