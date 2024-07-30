対応機種・カラー別に集計　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/7/30

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年7月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付PM-S224PLFUBK（エレコム）2位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）3位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）4位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア41-960554（Hamee）5位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-S233PLFUBK（エレコム）6位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-P241PLFUBK（エレコム）7位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）8位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック41-945049（Hamee）9位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー7509BSACBO（テレホンリース）10位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 コーラルピンク7510BSACBO（テレホンリース）