3位にはPixelシリーズがランクイン 2024年上半期（1月～6月）に売れたスマートフォンTOP10 2024/7/29
「BCNランキング」2024年1月1日から6月30日までの日次集計データ（上半期データ）によると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 iPhone SE（3rd）（アップル）
8位 Pixel 8（Google）
9位 AQUOS sense8（シャープ）
10位 arrows We（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 iPhone SE（3rd）（アップル）
8位 Pixel 8（Google）
9位 AQUOS sense8（シャープ）
10位 arrows We（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。