Surface Pro 9用が1位に　今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10　2024/7/24

実売データ

2024/07/24 12:30

　「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Surface Pro 9 ハイブリッドケース フラップ付 衝撃吸収 スタンド＆キーボード対応
TB-MSP9HVCKFBK（エレコム）

2位　iPad(第9 /8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）

3位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）

4位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）

5位　iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）

6位　iPad Air(第4世代) 超薄型ケース/ソフトレザー/スリープ対応/Pencil収納 ブラック
TBWA20MWVPFBK（エレコム）

7位　OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）

8位　iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）

9位　iPad 第10世代 フラップケース ソフトレザー 360度回転 ブラック
TB-A22R360BK（エレコム）

10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
 
TB-MSP9HVCKFBK

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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