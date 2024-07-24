Surface Pro 9用が1位に 今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10 2024/7/24
実売データ
2024/07/24 12:30
「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Surface Pro 9 ハイブリッドケース フラップ付 衝撃吸収 スタンド＆キーボード対応
TB-MSP9HVCKFBK（エレコム）
2位 iPad(第9 /8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
3位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
4位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
5位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
6位 iPad Air(第4世代) 超薄型ケース/ソフトレザー/スリープ対応/Pencil収納 ブラック
TBWA20MWVPFBK（エレコム）
7位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
8位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
9位 iPad 第10世代 フラップケース ソフトレザー 360度回転 ブラック
TB-A22R360BK（エレコム）
10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Surface Pro 9 ハイブリッドケース フラップ付 衝撃吸収 スタンド＆キーボード対応
TB-MSP9HVCKFBK（エレコム）
2位 iPad(第9 /8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
3位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
4位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
5位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
6位 iPad Air(第4世代) 超薄型ケース/ソフトレザー/スリープ対応/Pencil収納 ブラック
TBWA20MWVPFBK（エレコム）
7位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
8位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
9位 iPad 第10世代 フラップケース ソフトレザー 360度回転 ブラック
TB-A22R360BK（エレコム）
10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー
TB-A22RSANV（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
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- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735