  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • TVS REGZA「55X8900L」がシェア約2割で1位を制す　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/7/24

TVS REGZA「55X8900L」がシェア約2割で1位を制す　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/7/24

実売データ

2024/07/24 07:30

　「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

3位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

5位　BRAVIA
KJ-65X75WL（ソニー）

6位　50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）

7位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C50FL1（シャープ）

9位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

10位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
 
55X8900L

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク