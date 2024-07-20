2024年6月に売れたスマートフォンTOP10 「iPhone 14」がトップを走る 2024/7/20
「BCNランキング」2024年6月1日から30日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 AQUOS sense8（シャープ）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 AQUOS sense8（シャープ）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。