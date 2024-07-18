TVS REGZA「55X8900L」がシェア約2割で1位を制す　今売れてる有機ELテレビTOP10　2024/7/18

「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
2位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
3位 REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
4位 VIERA
TH-65MZ1800（パナソニック）
5位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
6位 REGZA
55X9900L（TVS REGZA）
7位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
8位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
9位 VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）
10位 VIERA
TH-55MZ2500（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
2位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
3位 REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
4位 VIERA
TH-65MZ1800（パナソニック）
5位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
6位 REGZA
55X9900L（TVS REGZA）
7位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
8位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
9位 VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）
10位 VIERA
TH-55MZ2500（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。