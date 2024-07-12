動画配信サービスがそのまま見られる！　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/7/12

実売データ

2024/07/12 18:00

　「BCNランキング」2024年7月1日から7日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

3位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

4位　BRAVIA
KJ-65X75WL（ソニー）

5位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

6位　32S5400（TCL Corporation）

7位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

8位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

9位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

10位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
 
32V35N

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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