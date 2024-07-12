「AQUOS wish3 SH-53D」が1位に返り咲き　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/7/12

実売データ

2024/07/12 07:35

　「BCNランキング」2024年7月1日から7日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

2位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

3位　Reno11 A 限定BOX（OPPO）

4位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

5位　Pixel 8a(au)（Google）

6位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

7位　moto g24（Motorola Mobility）

8位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

9位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
 
AQUOS wish3 SH-53D

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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