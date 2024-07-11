Panasonicが4位まで独占　今売れてる有機ELテレビTOP10　2024/7/11

実売データ

2024/07/11 12:30

　「BCNランキング」2024年7月1日から7日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）

2位　VIERA
TH-65MZ1800（パナソニック）

3位　VIERA
TH-55MZ2500（パナソニック）

4位　VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）

6位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

7位　AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）

8位　VIERA
TH-65MZ2500（パナソニック）

9位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

10位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
 
TH-55MZ1800

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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