対応機種・カラー別に集計　iPhone SE（第2・3世代）対応ケースが1位に　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/7/9

iPhone SE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s 共用

ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 強い 頑丈 クリア 透明

2.7ｍｍ ストラップホール

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年6月24日から30日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone SE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s 共用 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 強い 頑丈 クリア 透明 2.7ｍｍ ストラップホール6866IP247TP（テレホンリース）2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付PM-S224PLFUBK（エレコム）3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンクPM-S233PLFUJPND（エレコム）4位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK フレームカラー ブラックPM-A22SZEROFCBK（エレコム）5位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-S233PLFUBK（エレコム）6位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-P241PLFUBK（エレコム）7位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）8位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）10位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー7509BSACBO（テレホンリース）