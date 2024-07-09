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対応機種・カラー別に集計　iPhone SE（第2・3世代）対応ケースが1位に　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/7/9

実売データ

2024/07/09 12:00

　「BCNランキング」2024年6月24日から30日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s 共用 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 強い 頑丈 クリア 透明 2.7ｍｍ ストラップホール
6866IP247TP（テレホンリース）

2位　シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）

3位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）

4位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK フレームカラー ブラック
PM-A22SZEROFCBK（エレコム）

5位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）

6位　Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-P241PLFUBK（エレコム）

7位　Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）

8位　[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）

9位　iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）

10位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー
7509BSACBO（テレホンリース）
 
iPhone SE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s 共用
ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 強い 頑丈 クリア 透明
2.7ｍｍ ストラップホール

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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