対応機種・カラー別に集計 iPhone SE（第2・3世代）対応ケースが1位に 今売れてるスマートフォンケースTOP10 2024/7/9
実売データ
2024/07/09 12:00
「BCNランキング」2024年6月24日から30日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s 共用 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 強い 頑丈 クリア 透明 2.7ｍｍ ストラップホール
6866IP247TP（テレホンリース）
2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
4位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK フレームカラー ブラック
PM-A22SZEROFCBK（エレコム）
5位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
6位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-P241PLFUBK（エレコム）
7位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）
8位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
10位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー
7509BSACBO（テレホンリース）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s 共用 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 強い 頑丈 クリア 透明 2.7ｍｍ ストラップホール
6866IP247TP（テレホンリース）
2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
4位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK フレームカラー ブラック
PM-A22SZEROFCBK（エレコム）
5位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
6位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-P241PLFUBK（エレコム）
7位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）
8位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
10位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー
7509BSACBO（テレホンリース）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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