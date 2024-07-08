「AQUOS wish3 SH-53D」が1位をキープ 今売れてる170g以下のスマートフォンTOP10 2024/7/8
「BCNランキング」2024年6月24日から30日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
3位 Xperia 10 V SO-52D（ソニー）
4位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
5位 AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）
6位 Xperia 10 V（ソニー）
7位 iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）
8位 iPhone SE 64GB(NTT docomo)(3rd)（アップル）
9位 らくらくスマートフォン F-52B（FCNT）
10位 iPhone SE 64GB(SoftBank)(3rd)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
3位 Xperia 10 V SO-52D（ソニー）
4位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
5位 AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）
6位 Xperia 10 V（ソニー）
7位 iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）
8位 iPhone SE 64GB(NTT docomo)(3rd)（アップル）
9位 らくらくスマートフォン F-52B（FCNT）
10位 iPhone SE 64GB(SoftBank)(3rd)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。