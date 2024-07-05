TVS REGZA「32V35N」が1位を制す　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/7/5

「BCNランキング」2024年6月24日から30日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
3位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
4位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
5位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
6位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
7位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
8位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
9位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
10位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 32S5400（TCL Corporation）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
3位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
4位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
5位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
6位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
7位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
8位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
9位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
10位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 32S5400（TCL Corporation）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。