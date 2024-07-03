対応機種・カラー別に集計 1位はトリニティの10.2インチiPad用ケース 今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10 2024/7/3
実売データ
2024/07/03 12:30
「BCNランキング」2024年6月17日から23日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
2位 10.2インチiPad用ソフトレザーケース2アングル ブラック
TB-A19RPLFBK（エレコム）
3位 iPad 第10世代 フラップケース ハイブリッドシリコン 2アングル スリープ対応 ブラック
TB-A22RWVSCHBK（エレコム）
4位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
5位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
6位 LAVIE Tab T10 フォリオケース＆保護フィルム
PC-AC-AD030C（NEC）
7位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
8位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
9位 11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第4世代)用Magic Keyboard - 日本語 ホワイト
MJQJ3J/A（アップル）
10位 iPad Air10.9インチ(第4世代)用フラップケース/ソフトレザー/2アングル/スリープ対応 ブラック
TB-A20MWVBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
2位 10.2インチiPad用ソフトレザーケース2アングル ブラック
TB-A19RPLFBK（エレコム）
3位 iPad 第10世代 フラップケース ハイブリッドシリコン 2アングル スリープ対応 ブラック
TB-A22RWVSCHBK（エレコム）
4位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
5位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
6位 LAVIE Tab T10 フォリオケース＆保護フィルム
PC-AC-AD030C（NEC）
7位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
8位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
9位 11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第4世代)用Magic Keyboard - 日本語 ホワイト
MJQJ3J/A（アップル）
10位 iPad Air10.9インチ(第4世代)用フラップケース/ソフトレザー/2アングル/スリープ対応 ブラック
TB-A20MWVBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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