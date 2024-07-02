対応機種・カラー別に集計　手帳型が人気　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/7/2

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年6月17日から23日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付PM-S224PLFUBK（エレコム）2位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-P241PLFUBK（エレコム）3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンクPM-S233PLFUJPND（エレコム）4位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-S233PLFUBK（エレコム）5位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）6位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー7509BSACBO（テレホンリース）7位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）8位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6PM-S224PLFUJPND（エレコム）9位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア41-960554（Hamee）10位 iPhone SE 第3世代 ソフトケース 極み クリアPM-A22SUCTCR（エレコム）