対応機種・カラー別に集計 手帳型が人気 今売れてるスマートフォンケースTOP10 2024/7/2
実売データ
2024/07/02 12:00
「BCNランキング」2024年6月17日から23日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
2位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-P241PLFUBK（エレコム）
3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
4位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
5位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）
6位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー
7509BSACBO（テレホンリース）
7位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
8位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6
PM-S224PLFUJPND（エレコム）
9位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
10位 iPhone SE 第3世代 ソフトケース 極み クリア
PM-A22SUCTCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
2位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-P241PLFUBK（エレコム）
3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
4位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
5位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）
6位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー
7509BSACBO（テレホンリース）
7位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
8位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6
PM-S224PLFUJPND（エレコム）
9位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
10位 iPhone SE 第3世代 ソフトケース 極み クリア
PM-A22SUCTCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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