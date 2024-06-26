ロジクール「ERGO M575 」が1位　今売れてるBluetoothマウスTOP10　2024/6/26

「BCNランキング」2024年6月10日から16日の日次集計データによると、Bluetoothマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
3位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
6位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
7位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
8位 MX Master 3S Advanced Wireless Mouse グラファイト
MX2300GR（ロジクール）
9位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
10位 静音 Bluetooth5.0マウス EX-G 5ボタン Sサイズ ブラック
M-XGS30BBSKBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
3位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
6位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
7位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
8位 MX Master 3S Advanced Wireless Mouse グラファイト
MX2300GR（ロジクール）
9位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
10位 静音 Bluetooth5.0マウス EX-G 5ボタン Sサイズ ブラック
M-XGS30BBSKBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。