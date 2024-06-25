対応機種・カラー別に集計　Android用が上位にずらり　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/6/25

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年6月10日から16日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付PM-S224PLFUBK（エレコム）2位 Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-S233PLFUBK（エレコム）4位 Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-P241PLFUBK（エレコム）5位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6PM-S224PLFUJPND（エレコム）6位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）7位 BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー7509BSACBO（テレホンリース）8位 iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッドRT-P24ELC1/BR（レイ・アウト）9位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンクPM-S233PLFUJPND（エレコム）10位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケースTR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）