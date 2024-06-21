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ますます増える配信限定ドラマ・アニメを見るなら買いたい今売れてるスマートテレビTOP10　2024/6/21

実売データ

2024/06/21 12:30

　「BCNランキング」2024年6月10日から16日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

2位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

4位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

6位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

7位　32S5400（TCL Corporation）

8位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）

9位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

10位 40S5400（TCL Corporation）
 
32V35N

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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