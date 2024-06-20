4位まで前週と変わらず iPhone SE第3世代がランクアップ 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/6/20
「BCNランキング」2024年6月10日から16日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 iPhone SE(3rd)（アップル）
8位 AQUOS sense8（シャープ）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 iPhone SE(3rd)（アップル）
8位 AQUOS sense8（シャープ）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。