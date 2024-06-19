シャープ「4T-C42DJ1」がリード　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/6/19

実売データ

2024/06/19 07:30

　「BCNランキング」2024年6月3日から9日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。　

1位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）

2位　REGZA
65M550L（TVS REGZA）

3位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

4位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

5位　50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense）

6位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）

7位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）

8位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

9位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）

10位 VIERA
TH-50MX900（パナソニック）
 
4T-C42DJ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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