モトローラ「moto g24」が6位に食い込む 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/6/14
「BCNランキング」2024年6月3日から9日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
2位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
3位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 moto g24（Motorola Mobility）
7位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
8位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
2位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
3位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 moto g24（Motorola Mobility）
7位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
8位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。