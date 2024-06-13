「iOS 18」正式発表 売れ行きは今後変わる!? 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/6/13
「BCNランキング」2024年6月3日から9日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 AQUOS sense8（シャープ）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 moto g24（Motorola Mobility）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 iPhone SE(3rd)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 AQUOS sense8（シャープ）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 moto g24（Motorola Mobility）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 iPhone SE(3rd)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。