パナソニック「DMR-4T203」が6週連続1位 今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーTOP10 2024/5/20
実売データ
2024/05/20 12:00
「BCNランキング」2024年5月6日から12日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C10DW3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS203（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C10DW3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS203（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。