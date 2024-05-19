「AQUOS wish3」や「iPhone SE（第3世代）」などがランクイン 今売れてる170g以下のスマートフォンTOP10 2024/5/19
「BCNランキング」2024年4月29日から5月5日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
4位 Xperia 10 V SO-52D（ソニー）
5位 AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）
6位 Xperia 10 V（ソニー）
7位 iPhone SE 64GB(SoftBank)(3rd)（アップル）
8位 iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）
9位 Galaxy A23 5G SC-56C（SAMSUNG）
10位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
4位 Xperia 10 V SO-52D（ソニー）
5位 AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）
6位 Xperia 10 V（ソニー）
7位 iPhone SE 64GB(SoftBank)(3rd)（アップル）
8位 iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）
9位 Galaxy A23 5G SC-56C（SAMSUNG）
10位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。