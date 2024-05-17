上位は僅差！　シャープとTCLが競う 今売れてるスマートテレビTOP10　2024/5/17

実売データ

2024/05/17 12:30

　「BCNランキング」2024年5月6日から12日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　32S5400（TCL Corporation）

2位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

3位　40S5400（TCL Corporation）

4位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

5位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

6位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

7位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

8位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

9位　AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）

10位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
 
32S5400

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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