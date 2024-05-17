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「AQUOS wish3 SH-53D」が2週連続で1位を制す　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/5/17

実売データ

2024/05/17 07:30

　「BCNランキング」2024年5月6日から12日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

2位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

3位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

4位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

5位　AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）

6位　Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）

7位　Pixel 7a(au)（Google）

8位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

9位　Pixel 8 128GB(au)（Google）

10位 Galaxy A54 5G SC-53D（SAMSUNG）
 
AQUOS wish3 SH-53D

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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