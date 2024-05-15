シャープがトップ3独占　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/5/15

実売データ

2024/05/15 12:30

　「BCNランキング」2024年4月29日から5月5日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

2位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

3位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

4位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）

6位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

7位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）

8位　AQUOS 4K
4T-C55EN1（シャープ）

9位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

10位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
 
4T-C43FN2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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