対応機種・カラー別に集計　iPhone 15用がトップ3独占　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/5/14

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年4月29日から5月5日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）2位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア41-960554（Hamee）3位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）4位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）5位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンクPM-S233PLFUJPND（エレコム）6位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック41-945049（Hamee）7位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-S233PLFUBK（エレコム）8位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）9位 [iPhone 14専用]iFace Look in Clearケース(クリア)41-946305（Hamee）10位 iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケースTR-IP22M2-TT-CL（トリニティ）