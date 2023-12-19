新製品「XREAL Air 2 Pro」が初TOP10入り、23年11月に売れたVR・ARゴーグルTOP10　2023/12/19

実売データ

2023/12/19 12:00

　「BCNランキング」2023年11月1日から30日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Meta Quest 3 128GB（Meta Platforms）

2位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

3位　Meta Quest 3 512GB（Meta Platforms）

4位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

5位　PICO 4 128GB（Pico Technology）

6位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

7位　PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

8位　XREAL Air 2 Pro（Xreal）

9位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

10位 2D3D両用VRゴーグル
VRG-2D3D02BK（エレコム）
 
XREAL Air 2 Pro

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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