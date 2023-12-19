新製品「XREAL Air 2 Pro」が初TOP10入り、23年11月に売れたVR・ARゴーグルTOP10 2023/12/19
「BCNランキング」2023年11月1日から30日の日次集計データによると、VR・ARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Meta Quest 3 128GB（Meta Platforms）
2位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
3位 Meta Quest 3 512GB（Meta Platforms）
4位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
5位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
6位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
7位 PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 XREAL Air 2 Pro（Xreal）
9位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
10位 2D3D両用VRゴーグル
VRG-2D3D02BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Meta Quest 3 128GB（Meta Platforms）
2位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
3位 Meta Quest 3 512GB（Meta Platforms）
4位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
5位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
6位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
7位 PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 XREAL Air 2 Pro（Xreal）
9位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
10位 2D3D両用VRゴーグル
VRG-2D3D02BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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