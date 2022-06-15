今売れてる有機ELテレビTOP10、55型BRAVIA XRの首位続く　2022/6/15

実売データ

2022/06/15 12:35

　「BCNランキング」2022年5月30日から6月5日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
2位　AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ
3位　VIERA TH-55JZ1000（パナソニック
4位　BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
4位　VIERA TH-48JZ1000（パナソニック）
6位　REGZA 55X8900K（TVS REGZA）
7位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
8位　REGZA 48X8900K（TVS REGZA）
9位　REGZA 65X8900K（TVS REGZA）
10位 VIERA TH-65JZ2000（パナソニック）
 
BRAVIA XR


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 