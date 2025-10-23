メルペイの使い方完全ガイド 登録から支払い方法までまとめて解説
コラム
2025/10/23 07:00
メルペイは、フリマアプリ「メルカリ」から簡単に始められるスマホ決済サービスで、コンビニやスーパー、ネットショップなど幅広い店舗で利用できます。
iD決済やバーコード決済に対応しているため、日常の買い物をスムーズにキャッシュレス化できるのが特徴です。
とはいえ、「メルペイはどうやって使うの？」「具体的にどんなことができるの？」といった疑問を持っている人も多いでしょう。
そこでこの記事では、メルペイの基本から登録・支払いの方法、さらに便利な機能までをわかりやすく解説します。これからメルペイを始めたい人も、すでに利用していてもっと活用したい人もぜひ参考にしてください。
メルペイは、フリマアプリ「メルカリ」から生まれたスマホ決済サービスです。キャッシュレス決済アプリのひとつとして、全国のコンビニ・スーパー・ドラッグストアから飲食店、ネットショップまで幅広い店舗で利用できます。
最大の特徴は、メルカリでの売上金をそのまま支払いに使える点。他のキャッシュレス決済アプリとは異なり、売れたもののお金で支払いができるという点が画期的です。
なお、利用方法は大きく分けてiD決済とコード決済（バーコード・QRコード）の2種類で、レジでスマホをかざすだけ、もしくはバーコードを提示するだけで支払いができます。
メルペイには、以下のようなメリットがあります。
使えるお店が多い
全国のコンビニやスーパー、ドラッグストア、飲食店など幅広い店舗で利用できます。iD決済とバーコード決済の両方に対応しているため、使える場所が限られにくいのが強みです。
メルカリの売上金をそのまま使える
不要品をメルカリで販売して得た売上金を、そのままメルペイ残高として支払いに利用できます。銀行に振り込む手間や振込手数料を省けるのは、メルカリ利用者にとって大きな利点です。
アプリの切り替え不要で使える
メルペイはメルカリアプリ内に標準搭載されているため、新たに別アプリをインストールする必要がありません。普段使っているメルカリの画面から、そのまま決済まで完結できるのは大きな便利ポイントです。
こうしたメリットがあることによって、メルペイは「フリマアプリの延長」としても「日常のキャッシュレス決済」としても活用できるサービスになっています。
メルペイは便利なキャッシュレス決済サービスですが、メルカリ内の一機能である分、他のキャッシュレス決済アプリとは使い勝手が異なります。
中には、「どうやって使い始めるの？」「チャージや支払いの方法は？」といった疑問を持っている人もいるでしょう。
そこでここからは、メルペイへの登録方法やチャージ方法、支払い方法について詳しく解説します。
メルペイはメルカリアプリ内で利用できるため、新たに専用アプリをインストールする必要はありません。すでにメルカリを利用している場合は、以下の流れで登録作業を行いましょう。
1．メルカリアプリを最新版にアップデート
App StoreやGoogle Playからメルカリアプリを最新バージョンに更新してください。
2．本人確認を行う
アプリを開いて「おさいふ」をタップし、画面下部の「使い方」から「本人確認」を選択します。その後案内に従い、身分証明書を撮影・送信して手続きを完了します。
3．銀行口座を登録（任意）
「おさいふ」画面下部の「使い方」から「銀行チャージ」をタップし、「銀行口座を登録」を選択。画面の指示に従って銀行口座の登録を行います。
本人確認が完了すると、メルペイの残高管理や支払い機能が使えるようになり、すぐにキャッシュレス決済を始められます。
なお、銀行口座の登録は任意ですが、登録することでチャージが容易になるほか、メルカリ売上金の振込申請期限が無期限になるなどのメリットがあります。
メルペイに残高を追加する方法は大きく分けて銀行口座からのチャージとセブン銀行ATMでのチャージの2種類があります。
それぞれの方法について、以下で詳しく見ていきましょう。
【銀行口座からチャージする方法】
1．メルカリアプリを開き、「マイページ」の 「+増やす」 をタップ
2．「銀行・ATMからチャージ」を選択
3．チャージ方法で「銀行口座」を選び、希望金額を入力
4．金額を確認し「チャージする」をタップして完了
なお、最低入金額は1000円から、1日の限度額は20万円までとなっています。残高が100万円を超える場合は追加チャージができないので注意が必要です。
【セブン銀行ATMからチャージする方法】
1．ATMで「スマートフォンでの取引」を選択
2．メルカリアプリを開き「+増やす」→「銀行・ATMからチャージ」→「セブン銀行ATM」を選択
3．アプリで「QRコードを読み取る」をタップし、ATMに表示されたコードをスキャン
4．アプリ画面に表示された企業番号をATMに入力
5．入金金額をATMに投入し、内容を確認して完了
なお、現金は紙幣のみ利用でき、1回あたりの入金は1000円から、1日の上限は9万9000円までです。
以上2つのチャージ方法から、利用しやすいほうを選びましょう。
メルペイの支払い方法は、大きく分けてコード決済とiD決済の2種類があります。店舗や状況に合わせて使い分けられるのが特徴です。
それぞれの支払い方法について、以下で解説します。
【コード決済の使い方】
1．対応店舗で「メルペイで」と伝える
2．アプリを開いてコードを表示し、店員に読み取ってもらえば支払いが完了
【iD決済の使い方】
1．レジで「iDで支払います」と伝える
2．端末を読み取り機にスマホをタッチすれば決済が完了
なお、コード決済が使えないお店でもiD決済が利用できるケースは多いので、どちらが利用できるかお店で確認してみましょう。
メルペイが使えるお店については、以下のページからもチェックしてみてください。
参考：使えるお店｜メルペイ
メルペイでは、iD決済やコード決済を利用してさまざまな支払いができますが、それ以外にも以下のような便利機能を備えています。
・メルペイクーポン
・マネーフォワードME
・メルペイあと払い
・おくる・もらう
ここからは、それぞれの機能の特徴や使い方について、詳しく見ていきましょう。
メルペイの魅力のひとつが、対象店舗で利用できるメルペイクーポンです。
メルカリアプリ内で発行され、コンビニや飲食店、ドラッグストア、ネットショップなど、日常的によく使うお店で割引やポイント還元を受けられます。
メルペイクーポンの使い方は、以下のとおりです。
1．メルカリアプリを開き、「おさいふ」タブから利用可能なクーポンを選択
2．「クーポンを使う」をタップして有効化
3．店舗で通常どおりメルペイ決済を行えば、自動的に割引が反映されます
配布されるクーポンには「〇〇円引き」や「〇％還元」などさまざまな種類があり、時期によって内容が変わります。普段の買い物で使えるものが多いため、活用すれば日常の支出を賢く抑えられるでしょう。
メルペイは、人気の家計簿アプリ「マネーフォワードME」と連携できるのも大きなメリットです。
メルペイでの支払い履歴や残高がマネーフォワードMEに自動的に反映されるので、日々の収支を一括管理することができます。
連携方法はシンプルで、マネーフォワードME側の「口座を追加」からメルペイ（残高払いもしくは、メルカード・メルペイのあと払い）を選び、案内に従ってログイン・認証を行うだけ。それ以降はアプリを開くだけでメルペイ利用分が自動的に記録されます。
これにより「メルカリで売った売上金を生活費に充てた」「コンビニ支払いにいくら使った」などがひと目でわかるようになり、無駄遣い防止や予算管理が可能です。キャッシュレス決済をよく使う人にとって、効率的に家計を把握できる便利な機能といえるでしょう。
「メルペイあと払い」とは、買い物などで利用した代金の引き落としを翌月にまとめて行える後払いサービスのこと。
現在は「メルペイスマート払い」という名称に変わっており、クレジットカードを持っていなくても、キャッシュレスで柔軟に買い物できるのが大きな特徴です。
支払いは、翌月にまとめて精算する仕組みで、精算方法は銀行口座引き落としやコンビニ払いなどから選べます。必要に応じて分割払い（定額払い）に切り替えることも可能です。
メリットとしては、「手元に現金がなくても欲しいものが買える」「複数の支払いをまとめられる」といった点が挙げられます。ただし、使いすぎのリスクもあるため計画的に利用することが大切です。
特に普段からメルカリを利用している人にとっては、売上金と組み合わせることで柔軟に資金をやりくりできる便利な機能といえるでしょう。
メルペイには、ユーザー同士でお金を簡単にやり取りできる「おくる・もらう」機能があります。
友人や家族に食事代を立て替えてもらったときや、割り勘した分を精算したいときに便利です。
おくる・もらうのそれぞれの使い方は、以下のとおりです。
【おくる】
1．メルカリアプリの「おさいふ」から「その他の便利な支払い＞すべて見る＞おくる・もらう」を選択
2．「友だちにおくる」をタップし、送金額を入力
3．任意でメッセージやカードデザインを追加可能
4．内容を確認して「決定」を押し、パスコードを入力
5．表示されたQRコードを相手に読み取ってもらうか、受取リンクをシェアして送金完了
【もらう】
1．送金側が表示したQRコードを読み取るか、受け取ったリンクを開く
2．メルカリアプリで「アプリで受け取る」をタップ
3．「受け取る」を選択すると、残高やポイントがアプリに反映される
なお、もらう機能を利用するには本人確認が必要です。おくる機能は本人確認をしなくても利用できますが、本人確認をしていない場合は送金できる上限が1回あたり5000円、1カ月で5,000円と制限される点に注意しましょう。
銀行口座やセブン銀行ATMからも残高を簡単にチャージでき、コード決済とiD決済の両方に対応しているため、利用できる店舗の幅が広いのも大きな魅力です。
さらに、クーポン配布やマネーフォワードMEとの連携、あと払い・送金機能など、家計管理や生活をより便利にする機能も充実しています。
現金を持ち歩かずにスムーズに買い物ができるだけでなく、メルカリ利用者にとっては売上金を効率よく活用できる点もメリットです。
日常の支払いをよりスマートにしたい人は、ぜひメルペイを積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
