スタバ新作でおすすめなのは？ 3商品をまとめて紹介！

おいしい新作が次々に登場するスターバックス。新作は欠かさずに飲んでいる、というファンも多いでしょう。今回は、スターバックスの新作3選の気になる味や価格、カロリーをまとめて紹介します。フードやグッズ情報もまとめているため、スタバファンは必見です。2023年春も、スターバックスからは多くの新作が登場しています。ここでは、23年3月下旬から4月中旬にかけて発売された新作の中から三つをピックアップし、味の特徴や価格、カロリーなどを解説します。「The メロン of メロンフラペチーノ」は、サマーシーズン第1弾として発売された、完熟メロンのおいしさを堪能できるフラペチーノです。昨年も発売され、好評を博しました。今年は果肉を増量させ、まるでメロンのおいしいところだけを食べているような味わいに仕上がっています。コーヒーの新ラインとして日本に初上陸したのが、「スターバックス オリアート」です。コーヒーとエキストラバージンオリーブオイルという、意外な組み合わせが特徴。オリーブオイルの豊かな風味と、スターバックスの深みのあるコーヒーが絶妙にマッチした、新感覚の味わいです。「スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー」は、PE A NUTSコラボレーションの第2弾として発売されました。バニラ クリーム フラペチーノをベースに、ブラックココアクッキーをふんだんに使用。スヌーピーの大好物であるクッキーとアイスクリームを同時に味わえるフラペチーノです。スターバックスの魅力は、ドリンクだけではありません。季節ごとに、フードとグッズも新作が登場します。新作ドリンクと一緒に味わいたいフードや、季節を盛り上げる便利なグッズが目白押し。ここでは、23年夏の新作スイーツとグッズについて紹介します。23年夏スイーツとして登場したのが、「バナナクリームドーナツ」「ストロベリードーナツ」「オレンジ&マンゴー」のケーキ。フルーツが主役となっており、鮮やかな見た目に思わず心が躍ります。フルーツの風味が口いっぱいに広がる、夏にぴったりのスイーツです。23年夏のグッズとして、タンブラーやマグカップ、ステンレスボトルなどが登場しました。ピンクやオレンジ、青など、ビビッドなカラーが目を引きます。夏らしい カラフル なフルーツや、かわいらしい動物が描かれていて、持っているだけで明るい気分になれること間違いありません。23年春夏に登場しているスターバックスの新作ドリンクには、どのような特徴があるのでしょうか。ここでは、新作の傾向と魅力を紹介します。SAKURAシーズンとして発売された「さくら 咲くサク フラペチーノ」や、サマーシーズンの「The メロン of メロンフラペチーノ」は、昨年も発売され、話題を呼んだ商品。季節を感じられる人気商品がさらにパワーアップして登場した、待望の新作です。スターバックス初のフレーバーや、日本初上陸の商品が登場したのも見逃せません。3月に発売された「スターバックス コーラ フラペチーノ」は、初のコーラフレーバーが楽しめる1品。また、4月に発売されたオリアートは、日本初上陸であり、イタリア・アメリカに次いで3番目の登場です。常に新たな体験を提供し、ファンの心をつかんで離さないのがスターバックスの魅力です。スターバックスは、魅力的な新作を次々と発表しています。23年春夏も、フルーツのおいしさが堪能できるドリンクやコーヒーの新ラインなど、見逃せない商品ばかり。今後も、スタバの新作情報を忘れずにチェックし、お気に入りの1杯を見つけてみてはいかがでしょうか。